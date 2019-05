Juventus-Koulibaly, il sogno di Tuttosport: "E' il regalo perfetto per Sarri: ADL può accettare 100 milioni"

Ultimissime calcio Napoli - Il Psg insiste per Matthijs De Ligt e rischia di scatenare un giro di mercato per quanto riguarda i difensori centrali. Se il capitano dell’Ajax dovesse accettare la proposta dei francesi, la Juve ha due soluzioni: Marquinhos o Koulibaly! Come riporta l'edizione di Tuttosport, il ds juventino Fabio Paratici perderebbe un obiettivo inseguito a lungo, però ne avvicinerebbe un altro: Marquinhos. De Ligt farà una scelta personale come tante, ma finirà per condizionare i quattro top club sulle sue tracce: Juventus, Psg, Manchester United e Barcellona.

Mercato Juve, Koulibaly del Napoli il sogno da regalare a Sarri

Con De Ligt al PSG la Juventus dovrà puntare su Marquinhos, che convince sotto tutti i punti di vista e a prescindere dalla scelta del nuovo allenatore con una cifra intorno ai 60-70 milioni. Il vero sogno però della Juventus continua ad essere quello di Kalidou Koulibaly, il regalo perfetto per Maurizio Sarri, sempre in pole per il dopo Allegri. Il Napoli non ha intenzione di privarsi del proprio centrale, la clausola è valida soltanto per l’estero, e probabilmente soltanto una offerta sui 90-100 milioni potrebbe far cambiare idea al presidente Aurelio De Laurentiis. Su Koulibaly va segnalato anche l’interesse del Manchester United e, a parità di cifre, c’è da scommettere che il presidente degli azzurri spingerebbe per l’opzione inglese. Discorso diverso se i campioni d’Italia, come è già capitato in passato anche con altri club di serie A, si rivelassero gli unici a presentare una offerta concreta sul tavolo di De Laurentiis.