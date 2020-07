Calciomercato - Perso Miralem Pjanic nell'affare che ha visto approdare Arthur in bianconero, ora Maurizio Sarri punta Jorginho per la regia juventina. Secondo quanto riferisce SportMediaset, Andrea Agnelli farà il possibile per consegnare l'italo-brasiliano al tecnico toscano. E anche in questo caso, proprio come con i blaugrana, potrebbe esserci uno scambio, con i piemontesi che offrirebbero però Adrien Rabion per cercare di calare la richiesta super di 60 mmilioni di euro del Chelsea.