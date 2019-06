Il Chelsea non voleva licenziare Maurizio Sarri, ma è stato l'allenatore a chiedere di andare via per andare alla Juventus. Sarebbe questa la verità secondo The Guardian che spiega i motivi del divorzio dopo solo un anno tra l'ex allenatore del Napoli ed i Blues. Sarri ha incontrato Marina Granovskaia ieri ed ha indicato la preferenze nel ritorno in Italia, così come fatto dal suo agente Fali Ramadani. Il club inglese l'ha accontentato senza ostacolare la sua decisione.