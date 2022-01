Juve, non solo Vlahovic: dalla Serie A può arrivare anche un centrocampista

Calciomercato - Non solo Dusan Vlahovic: la Juventus potrebbe chiudere a sorpresa anche per Nathaniel Nandez, centrocampista del Cagliari accostato di recente anche al Napoli.

Mercato Juve, occhi su Nandez

Secondo quanto riferiscono i colleghi di Calciomercato.com, è in programma per le prossime ore un incontro con l’entourage del giocatore. L’argentino potrebbe approdare in bianconero al posto di Rodrigo Bentancur, possibile partente in direzione Aston Villa, e nell’affare potrebbe rientrare anche Kaio Jorge che ha bisogno di continuità .