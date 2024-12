Juve, Giuntoli: "Danilo è il nostro capitano e ce lo teniamo! Nessun contatto col Napoli"

Calciomercato Juve, Giuntoli chiude alla cessione di Danilo al Napoli! Il direttore sportivo della Juventus ha parlato al Gran Galà del Calcio AIC rispondendo all'ipotesi di vendere Danilo: "In questo momento Danilo è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto. Dietro siamo ridotti ai minimi termini, non abbiamo parlato nè con lui nè con il Napoli. Il nostro obiettivo è tenere tutti e rinforzare la difesa, non venderemo nessun diensore. Primo posto lontano? L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro".