Blitz del Napoli per Junior Firpo! Tutto fatto con il Barcellona, ma il giocatore rifiuta il trasferimento in azzurro [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Non si ferma la ricerca del Napoli per un esterno sinistro. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione CalcioNapoli24.it, la dirigenza è stata vicinissima al portare all'ombra del Vesuvio il giovane difensore del Barcellona, Junior Firpo.

Junior Firpo, offerta del Napoli al Barcellona: il rifiuto del calciatore

Giuntoli avrebbe offerto 20 mln per prestito biennale con diritto di riscatto ed avrebbe strappato anche i sì degli spagnoli. E' stato il giocatore, dopo essersi preso alcuni giorni per valutare la situazione, a rifiutare il trasferimento sostenendo di non voler vivere a Napoli e chiedendo al Barcellona di bloccare qualsiasi trattativa con gli azzurri. Il tutto è avvenuto la settimana scorsa e sembra che la trattativa sia sfumata definitivamente, salvo colpi di scena.

RIPRODUZIONE RISERVATA!