Julian Alvarez al City che pagherà la clausola rescissoria: i dettagli

Julian Alvarez ad un passo dal Manchester City. L'attaccante argentino seguito anche dal Napoli, sta per essere acquistato dal club inglese.

Julian Alvarez, classe 2000 da 24 gol in 46 presenze quest'anno in tutte le competizioni con la maglia del River Plate, era nel mirino di tutte le big di Serie A, ma andrà a giocare in Premier League.

Secondo il quotidiano argentino 'Olé', infatti, il Manchester City pagherà la clausola rescissoria per l'attaccante. Una volta completato l'acquisto a titolo definitivo, si legge, i 'citizens' lasceranno in prestito ai 'Millonarios' l'argentino fino a giugno.