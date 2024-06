Juan Jesus e Natan via da Napoli? Ecco cosa trapela da Castel Volturno

Calciomercato SSC Napoli - Di tutti i difensori centrali attualmente in rosa nel Napoli, l’unico quasi certo di rimanere è Amir Rrahmani. Gli altri invece sono in uscita come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Juan Jesus e Natan via da Napoli?

Juan Jesus probabilmente non resterà in azzurro. Per quanto riguarda Natan, al momento il Napoli non ha ancora preso posizione:

"Il brasiliano ha ricevuto alcune offerte dal suo Paese, a Castel Volturno preferirebbero cederlo in prestito magari in Serie A, così da poter seguire più da vicino il rendimento e valutarlo a dovere"

