Jovic priorità per il Napoli! CorSport: colloqui seri con il Real Madrid, Giuntoli segue anche l'alternativa al serbo

In attesa di capire cosa succederà con Dries Mertens ed Arkadiusz Milik, il Napoli sonda il mercato per capire quali potrebbero essere anche gli eventuali sostituti nel reparto offensivo. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il Napoli continua a parlare molto seriamente con il Real Madrid per Luka Jovic. La priorità resta lui, il grande obiettivo per l’attacco che verrà. E’ il serbo a ravvivare più di ogni altro le fantasie azzurre. Il ds Giuntoli continua a seguire molto attentamente anche Sardar Azmoun, venticinquenne iraniano dello Zenit che in questa stagione ha seminato gol (14), assist (7) e giocate in Russia e in Champions”