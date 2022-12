Jorginho-Napoli, Sky Sport boccia la trattativa: "Ecco perché non arriverà", il motivo

Jorginho-Napoli è la voce di questa mattina, che vede un possibile ritorno del centrocampista italo-brasiliano. Questa mattina ad aprire con questa notizia è l'edizione odierna di Repubblica che racconta la volontà del calciatore: sogna nuovamente di vestire l'azzurro, ma al contempo ci sono problemi economici da superare per quanto riguarda l'ingaggio da 6 milioni che ha percepito al Chelsea.

A commentare la notizie di calciomercato, è Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, che ha parlato a TMW Radio:

È possibile un ritorno di Jorginho in Italia, magari proprio al Napoli?

"Un giocatore come Jorginho non può permetterselo nessuna squadra italiana, non solo il Napoli. Oggi la Serie A non è competitiva rispetto alla Premier League, non bisogna mai dimenticarlo. Per un giocatore se il dubbio è tra la Serie A e la Premier va in Inghilterra, se ti metti a fare la competizione economica contro una squadra di Premier, chiunque tu sia, hai già perso".