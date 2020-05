Sportitalia: "Jorginho alla Juve, Pjanic al Chelsea: lo scambio voluto da Sarri"

Calciomercato Juve. Adesso anche in Inghilterra parlano di Jorginho in orbita Juve con Pjanic possibile contropartita per il Chelsea. Arrivano conferme ai rumors di Sportitalia, secondo i quali il centrocampista italo-brasiliano ex Napoli fosse rimasto in cima alla lista di Maurizio Sarri per rinforzare il reparto juventino. "Ma c’è di più: già nell'estate del 2018, prima che il Chelsea virasse con forza su Jorginho, i Blues avevano pensato di prendere proprio Pjanic, a conferma che il bosniaco è un profilo gradito da tempo al club londinese. Jorginho piace moltissimo alla Juve, indipendentemente dai discorsi con il Barcellona per Arthur: l'asse Torino-Londra è quello che oggi va seguito con maggior attenzione. E se il Psg decidesse di spendere una cifra importante senza scambi (a gennaio, com'è noto, i bianconeri avevano sondato Paredes), l’opzione Jorginho per la Juve resterebbe valida".