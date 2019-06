"C’è solo il Napoli, per me", James vuole Ancelotti: pur di lavorarci assieme è pronto ad un sacrificio

Ultimissime calcio Napoli. Una certezza ce l’ha, il Napoli. Ed è la volontà di James Rodriguez di voler tornare a lavorare con Carlo Ancelotti. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"L’offerta del Napoli, invece, resta invariata, ovvero, 7 milioni per il prestito più una trentina di milioni per il riscatto. Un’operazione complicata ma, nel contempo, pare non abbia soluzioni alternative. James Rodriguez vuole il Napoli e per arrivarci sarebbe disposto anche a confermare l’ingaggio di 6 milioni di euro che gli ha garantito il Bayern Monaco nei due anni di prestito. Con De Laurentiis, firmerebbe per 5 anni. Il tempo di una rilettura complessiva di tutti quei sì e una volontà secca e netta che vale come opzione inattaccabile per il Real. «C’è solo il Napoli, per me»"