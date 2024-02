James Rodriguez svincolato a 32 anni! Delude al São Paulo, annunciata la rescissione

James Rodriguez svincolato a 32 anni. Manca soltanto l’ufficialità, ma la notizia è ormai certa. Il trequartista colombiano - protagonista di una tormentata estate napoletana come tutti i tifosi ricorderanno - ha deciso di rescindere in anticipo il suo contratto col São Paulo dopo l'arrivo nell'estate del 2023. E' stato il calciatore a proporlo a un suo dirigente e il club ha accettato senza opporsi.

James Rodriguez svincolato: addio al São Paulo in anticipo

Non è andata bene, infatti, l’esperienza brasiliana: solo 14 partite giocate a causa di diversi problemi fisici - saltando gare decisive come la finale di Coppa del Brasile e la Supercoppa - con appena un goal segnato, un rigore sbagliato pesantissimo poiché decretò l’eliminazione dei palasti della Coppa Sudamericana ai quarti di finale e una marea di critiche a fronte anche di uno stipendio non banale.

Così l'ex pupillo di Carlo Ancelotti ha deciso di gettare la spugna. E chissà che non possa esserci un ritorno in patria nelle prossime settimane. Il suo attuale tecnico, intanto, ha annunciato l'addio in conferenza stampa.