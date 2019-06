Goal.com - Affare James, ora il Real Madrid vuole cederlo a titolo definitivo al Napoli: c'è un motivo dietro questa decisione

Notizie calcio Napoli - Napoli e Real Madrid hanno fretta di chiudere la trattativa per il passaggio in azzurro di James Rodriguez: non in prestito ma a titolo definitivo. A riportare la notizia è goal.com:

“Si è discusso in merito a un prestito a cinque milioni con riscatto fissato a trenta ma il Real Madrid vorrebbe monetizzare la cessione di James con un addio definitivo. L'accordo non è stato raggiunto ma da entrambe le parti c'è la ferma volontà di chiudere al più presto. A mettere fretta è la questione dell'accordo in scadenza nel 2021: accettando una cessione in prestito senza la certezza di un riscatto, tra un anno potrebbero ritrovarsi in una posizione di netto svantaggio per eventuali altre negoziazioni con un giocatore a soli dodici mesi dalla scadenza del contratto”