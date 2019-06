James Rodriguez offerto al PSG! Mundo Deportivo: il Real Madrid lo include in una mega trattativa per prendere Neymar

James Rodriguez sarebbe stato proposto al PSG dal Real Madrid. Lo riferiscono dalla Spagna, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il trequartista colombiano rientrerebbe in un mega scambio per acquistare Neymar, ormai scontento nel club parigino. Il Real Madrid ha già fatto un'offerta per Neymar al PSG. Il club spagnolo è disposto a spendere 130 milioni e includere nell'operazione uno tra Gareth Bale, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane, o James Rodriguez, che il Napoli però sta trattando fortemente per stessa ammissione di Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, in attesa che il PSG si pronunci sulla proposta del Real Madrid, al momento ci sarebbe uno scontro in atto tra i francesi e le volontà dell'attaccante brasiliano. Neymar, infatti, ha già detto al presidente del PSG che non vuole più restare nella capitale francese.