Real Madrid, Zidane: "James all'Atletico? È un nostro giocatore, vedremo cosa accadrà"

Calciomercato Napoli - "È un giocatore del Real Madrid e vedremo cosa accadrà in futuro, in questo momento è in vacanza. Non posso dire di più", così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid glissa alla domanda di un giornalista in conferenza stampa circa James Rodriguez e l'Atletico Madrid.

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal Corriere dello Sport, il Napoli sta puntando su Jorge Mendes per cercare di dare una svolta alla trattativa per il colombiano. Il potentissimo agente, infatti, avrebbe la missione di convincere il Real Madrid ad accettare la formula del prestito con riscatto rinunciando dunque alla cessione a titolo definitivo.