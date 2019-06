James Rodriguez al Napoli, radio KK: "Si tratta per un prestito biennale con diritto di riscatto"

Ultimissime calcio Napoli - Il conduttore di Radio Gol, Diego De Luca, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha dato aggiornamenti sulla trattativa James Rodriguez-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Calciomercato Napoli, intesa con James: proposto prestito biennale al Real

“Accordo con James Rodriguez, si tratta con il Real Madrid di Florentino Perez: prestito biennale con diritto di riscatto. Mentre i Blancos vogliono inserire l’obbligo”. Queste le ultimissime sulla trattativa tra il colombiano e la Ssc Napoli date dall'emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo. Il giocatore, in questo caso dovrebbe prima prolungare col Real essendo in scadenza tra 2 stagioni. Nel suo contratto esiste già un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione.