James Rodriguez-Napoli, Tuttosport: l'obbligo di riscatto solo in caso di Scudetto!

Ultimissime calcio Napoli. L'articolo a firma di Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport riferisce alcuni aggiornamenti circa la trattativa che porterebbe James Rodriguez a vestire la nuova maglia Napoli 2019 2020

Gigi Sepe è una sicurezza tale che il Parma ha deciso di riscattarlo al prezzo di 5 milioni e quei soldi il Napoli li girerà al Real Madrid per pagare il prestito annuale di James Rodriguez, con il riscatto fissato a 30-35 milioni, ma con l’obbligo solo in caso di vittoria dello scudetto. Però il Real non va di fretta e si augura che James possa vivere una Coppa America da gran protagonista, così da scatenare su di lui un’asta che possa generare un’offerta anche superiore ai 40 milioni del Napoli ed una cessione cash che il club merengues vorrebbe per rientrare in parte dei pesanti investimenti fatti di recente.