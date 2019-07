Calcio mercato Napoli - James Rodriguez, una telenovela che, a quanto pare, sembra destinata ad andare ancora avanti. Nella giornata di ieri, infatti, è trapelata l'indiscrezione relativa alal volontà da parte del Real Madrid di trattenerlo dopo il KO di Asensio ed il pesante KO subito contro i cugini dell'Atletico. La mancata convocazione del numero 10 colombiano per l'Audi Cup rappresenta per "Il Mattino" un indizio di mercato.

James Rodriguez

James Rodriguez-Napoli, nuova offerta di De Laurentiis

De Laurentiis e Ancelotti continuano a tessere la tela con l’obiettivo di portare a Napoli, prima dell’inizio del campionato James. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. A tal proposito, resta da registrare il fatto che il Napoli sia ancora in corsa per lui e, inoltre, ci sarebbe stata anche una apertura da parte del club di De Laurentiis, disposto a prendere il giocatore non in prestito gratuito ma mettendo sul piatto 5-6 milioni da scalare poi dalla cifra del riscatto (35-35 mln). A tal proposito, ricordiamo che la ferma volontà di Florentino Perez era quella di cederlo a titolo definitivo. Insomma, a quanto pare si tratta di una storia che non ha ancora conosciuto il suo epilogo.