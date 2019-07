Sky - James al Napoli, manca l'accordo tra i club ma strada in discesa: no del Real all'Atletico. Possibile doppio colpo in questa settimana

Calciomercato Napoli - Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 sulla trattativa che porta a James Rodriguez con il Real Madrid.

Ultimissime calcio Napoli - “Giuntoli è andato a Madrid per smuovere un po’ le acque. Il Napoli ed James hanno un accordo facile da mettere su carta, mentre manca l’intesa tra i club. Da quello che filtra la strada è in discesa. Florentino Perez ha escluso la pista Atletico Madrid. Gli azzurri stanno insistendo per Elmas e potrebbe essere la settimana giusta per un doppio colpo in casa Napoli”.