Nuovo incontro tra Jorge Mendes e Florentino Perez per James al Napoli: si tratta sulla formula del prestito

Ultimissime mercato Napoli - Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, si infiamma il mercato della SSC Napoli. L'obiettivo principale resta James Rodriguez del Real Madrid: il colombiano è in cima alla lista di Carlo Ancelotti che l'ha espressamente chiesto per la prossima stagione.

James al Napoli, Jorge Mendes incontrerà Florentino Perez

Tutto nelle mani di Jorge Mendes, il potentissimo agente portoghese che sta lavorando per convincere Florentino Perez a cedere il calciatore. James è stato chiaro con il club: vuole solo il Napoli. Il club azzurro sogna di strappare l'accordo migliore, tutto balla attorno alla formula del prestito: il Real vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto, a cifre leggermente più basse, mentre il Napoli spinge per averlo con il diritto di riscatto, formula che prevede una spesa maggiore al momento della firma. Operazione in via di definizione, Florentino Perez e Jorge Mendes siederanno per discuterne solo dopo che l'agente portoghese avrà risolto il trasferimento di Joao Felix all'Ateltico Madrid. A riportare la notizia l'edizione odierna de Il Mattino.