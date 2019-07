Sportitalia - James al Napoli, c'è ancora speranza di chiusura! Piace sempre Pépé

Calciomercato - James Rodriguez Napoli, trattativa che potrebbe aprirsi da un momento all'altro. Il calcio Napoli vuole chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto, si aspetta un passo in avanti del Real Madrid e Florentino Perez per chiudere. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da CalcioNapoli24.

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Lascio spiragli per James Rodriguez, non chiudo la porta. Il calciatore potrebbe ancora avere la possibilità di vestire la maglia azzurra. Al Napoli intanto piace molto Pépé, Ounas potrebbe entrare nella trattativa. Almendra non arriverà a Napoli, in questo mometno non è vicino come dicono in Argentina. Elmas e Rog attesi da Napoli e Cagliari per le visite mediche. Samp su Verdi, ma settimana prossima il Torino stringerà per il calciatore.