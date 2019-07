Tuttosport - James Rodriguez, il Napoli non convince il Real sulla formula. Florentino Perez rimanda tutto all'8 agosto! ADL confida in Mendes

Calciomercato - James Rodriguez Napoli, arrivano aggiornamenti da parte di Tuttosport. Servirà calma e pazienza, l’utilizzo del basso profilo e la fiducia nel patto verbale chiuso tra De Laurentiis e Jorge Mendes. Ogni parola in più potrebbe pregiudicare il buon esito dell’operazione ed è per questo che il Napoli preferirebbe che nell’ambiente del tifo più chiassoso, si evitasse di dire che il colombiano sia ormai un calciatore del Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Calciomercato Napoli - "Il Napoli non può spingersi troppo oltre nell’offerta: prestito senza obbligo di riscatto da pagare non oltre i 10 milioni e 6,5 di stipendio al calciatore. Il Real Madrid non condivide la formula, perché ha già investito 330 milioni sul mercato e vuole rientrare attraverso la cessione dei cartellini più importanti. C’è l’Atletico Madrid che preme e Florentino Perez che si trova combattuto dalla necessità di accontentare Zidane (non vuole James) ed evitare di cederlo ai Colchoneros che hanno presentato un’offerta migliore rispetto a quella del Napoli: possono pagare cash i 42 milioni richiesti dal Real".

Notizie calcio Napoli - "Però Florentino Perez vuole tenere duro, per capire quali effetti avrà al Psg la cessione di Neymar ed attendere almeno fino all’8 agosto, quando si chiuderà il mercato della Premier. E’ un bel rompicapo, nel quale il Napoli non può fare altro che attendere, sperando che il Real Madrid non ceda alle lusinghe di altri club e che Mendes tenga fede al patto con De Laurentiis".