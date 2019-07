James Rodriguez - Napoli, AS - Ogni giorno che passa James si avvicina all'Atletico, pronte due cessioni per fargli spazio: affare alla Morata

Mercato Napoli - L'Atletico Madrid è intenzionato a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni di James Rodriguez. A tal proposito, arrivano delle novità riportate dal noto quotidiano iberico "As". A quanto pare, infatti, stando a quanto raccolto dall'entourage del ragazzo, ogni giorno che passa senza che De Laurentiis riesca a chiudere l'operazione James avvicina il calciatore all'Atletico Madrid. E' lui, infatti, il primo della lista per sostituire Griezmann, approdato al Barcellona proprio in queste ore. Per fargli spazio, il club allenato da Simeone avrebbe messo in conto due cessioni: una è quella di Kalinic, l'altra porta ad uno tra Vitolo e Correa, con l'argentino che secondo l'Atletico sarebbe più facile da cedere rispetto allo spagnolo.

Mercato Napoli, Atletico Madrid su James: affare alla Morata

Tale operazione, stando a quanto si legge su As, ricorda molto quella che portò in biancorosso Alvaro Morata, arrivato nel gennaio scorso, anche perché in quell'affare fu coinvolto, seppur solo indirettamente, Jorge Mendes, l'agente del "Bandido". Insomma, a quanto pare il Napoli deve seriamente guardarsi le spalle dall'Atletico Madrid.

James Rodriguez Napoli

Al momento, però, da ambienti vicini alla dirigenza dei colchoneros non arrivano delle conferme relative a questa trattativa mentre sono secche le smentite per quanto concerne le voci di un affare in dirittura d'arrivo.