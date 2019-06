James Rodriguez-Napoli, Marca conferma CN24: "Adidas finanzia il colpo strategico! Percentuale per valori social e giro d'affari"

Ultimissime mercato napoli - Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato in esclusiva del possibile intreccio tra calciomercato e marketing nell'affare James Rodriguez, sul quale sta lavorando il Napoli. La conferma di una partecipazione dell'Adidas arriva dall'autorevole quotidiano Marc, che sottolinea come l'ostacolo dell'ingaggio del trequartista del Real Madrid, alquanto alto per i parametri del club di De Laurentiis, può essere superato attraverso una strategia di marketing.

James Rodriguez-Napoli, strategia di marketing

Così le ultime notizie confermano che si sarebbe giunti ad un accordo col calciatore colombiano e il suo agente, Jorge Mendes, circa l'ingaggio che si aggirerebbe sui 6.5 milioni di euro, con il marchio Adidas disposto a pagare parte dello stipendio, per facilitare il suo arrivo in Serie A.

Precisamente, si tratterebbe del 20% dell'ingaggio di uno dei calciatori più seguito sui social, con circa 90 mln di follower tra Facebook, Instagram e Twitter: basti pensare che il Napoli ne ha soltanto 7 milioni.

Dovesse concretizzarsi il passaggio di James Rodriguez in maglia azzurra, De Laurentiis potrebbe contare non solo su un grande acquisto ma anche su una grande operazione di marketing, di grande impatto pubblicitario