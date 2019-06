James Rodriguez-Napoli, Adidas nell'affare: può contribuire all'ingaggio, spunta la percentuale! [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - James Rodriguez è il grande nome accostato al club di Aurelio De Laurentiis di questo mercato. Un nome che potrebbe infiammare la piazza partenopea, ma che potrebbe anche diventare una mossa di marketing. Al di là dei contatti fra Real Madrid e SSC Napoli per l'affare James Rodriguez, quel che è certo infatti è che l'approdo di James in azzurro, col placet del ragazzo e soprattutto di Carlo Ancelotti che l'ha già allenato sia a Madrid che in Baviera, potrebbe ravvivare la carriera del colombiano. Dentro, e fuori dal campo.

James Rodriguez al Napoli, Adidas partecipa all'ingaggio: l'ipotesi

Infatti, come raccolto in esclusiva da Calcio Napoli24, dietro la trattativa di calciomercato fra SSC Napoli e James Rodriguez c'è anche Adidas, sponsor tecnico del trequartista colombiano. La nota marca sportiva infatti sarebbe disposta a pagare (a determinare condizioni d'accordo con la società di De Laurentiis) il 20% dell'ingaggio partecipando col Napoli, quindi, per rilanciare il ragazzo nella nuova avventura. Lo farebbe, però, con paletti rigidi sullo sponsor al calciatore.

di Bruno Galvan

