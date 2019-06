James Rodriguez-Napoli, la cronista vicina a Mendes: "Accordo totale! El Bandido chiede info su città, voli per Bogotà e case"

Calciomercato Napoli, ultimissime su James Rodriguez. A svelare importanti dettagli sulla trattativa ormai in stato avanzatissimo è Claudia Garcia, corrispondente in Italia dei quotidiani più importanti del Portogallo e cronista vicinissima al potentissimo Jorge Mendes super agente del colombiano.

James Rodriguez Napoli ultimissime oggi, conferme sull'accordo

è molto vicino.L'accordo tra il giocatore e il club per la parte sportiva,ma anche con il #RealMadrid è totale.C'è un nodo però legato ai dritti di immagine.Intanto lui chiedi informazioni sulla città di #Napoli, sui voli per Bogotá, case, etc.