James Rodriguez, è sfida Napoli-Juve! Tuttosport - Ancelotti vuole tornare a lavorare con lui, Perez apre alla cessione

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport parla della sfida tra Napoli e Juventus anche sul calciomercato. Entrambe le squadre seguono James Rodriguez che lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid, che ha già deciso di metterlo sul mercato per incassare in vista di alcuni acquisti importanti, come Eden Hazard del Chelsea. La Juventus guarda con attenzione a tutto quanto sta capitando in casa Real Madrid. Tra i calciatori messi in lista di sbarco ci sono anche Isco.

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, sfida con la Juve

Di James Rodriguez ha parlato lo stesso presidente del Real in un’intervista radiofonica rilasciata a “El Transistor”, trasmissione di Onda Cero. Perez ha ribadito la volontà di portare a casa Hazard: «Abbiamo cercato per anni di farlo diventare un giocatore del Real e quest’anno spero di riuscirci. Sono molto fiducioso, è uno dei più grandi rimasti nel calcio». Poi si parla di Rodriguez: «Non abbiamo ancora preso una decisione al suo riguardo. So solo cosa ci hanno detto questa volta i suoi agenti, ovvero che con lui non faranno affari a spese del Real e questo mi sembra buono».

Due i club italiani interessati al suo ingaggio: da una parte c’è la Juventus, alla ricerca di gente di qualità a centrocampo, dall'altra Carlo Ancelotti. Perché si tratta del tecnico che vorrebbe ritrovare il colombiano, portandolo alla SSC Napoli. In Europa c'è anche il PSG, vista la separazione con Adrien Rabiot.