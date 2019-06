James Rodriguez-Napoli, Tuttosport frena: gli azzurri insistono sul prestito oneroso con diritto di riscatto, occhio alla concorrenza

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua a sondare la pista James Rodriguez con il Real Madrid. Il trequartista colombiano, in ombra nelle ultime due annate in prestito al Bayern Monaco, ha voglia di rilanciarsi e la grande amicizia con Carlo Ancelotti potrebbe favorire l'operazione. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, però, ci sarebbero ancora diversi ostacoli da superare prima che l'affare possa andare in porto:

James Rodriguez-Napoli