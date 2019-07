James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: il club ed il ragazzo vogliono chiudere a stretto giro. Mendes lavora per convincere il Real Madrid

Ultime calciomercato Napoli- L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'affare James Rodriguez:

"Nonostante le tante difficoltà incontrate fino ad oggi per trovare l’intesa sia col Real Madrid sia con il giocatore, nell’ambiente napoletano l’ottimismo non manca. Florentino Perez ha ribadito al Napoli la propria richiesta: vuole 42 milioni, prendere o lasciare. Nel caso prenderebbe in considerazione la formula del prestito, ma soltanto con l’obbligo del riscatto. La posizione di De Laurentiis è altrettanto rigida: lui si è attestato sui 35 milioni di euro e non intende andare oltre questa cifra. Ovvio, che alla questione sta lavorando intensamente, Jorge Mendes, impegnato nel favorire un accordo tra i due club e, soprattutto, nel sistemare la questione dei diritti d’immagine. James Rodriguez vanta contratti con diversi sponsor importanti per parecchi milioni di euro e non intende rinunciarvi. La discussione va avanti, perché c’è la volontà del giocatore e quella del Napoli a chiudere l’accordo"