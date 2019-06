James Rodriguez-Napoli, De Laurentiis ha incontrato Mendes alla Filmauro: operazione non alla portata

La volontà almeno di capire di che cifre stessimo parlando c'è stata. Aurelio De Laurentiis, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha incontrato Jorge Mendes, potentissimo agente (in ottimi rapporti con il Napoli) di James Rodriguez. È stato un sondaggio anche per farsi un'idea di quanto potesse percepire il giocatore e che margini di lavoro ci fossero.

Calciomercato Napoli, stipendio James Rodriguez

Il patron e Giuntoli hanno ascoltato i 6.5 milioni di euro d'ingaggio che percepisce il colombiano. Al di fuori dei diritti d'immagine. Una cifra al momento spropositata per il Napoli che non può permettersi un'operazione di questa portata.