James Rodriguez-Napoli, CdS: gli azzurri non si sono arresi, ma non cambiano le condizioni. Il colombiano sarebbe felice di ritornare con Ancelotti

James Rodriguez-Napoli, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport la trattativa non è naufragata nonostante in questo momento il club partenopeo sia su Nicolas Pepé:

"Il Napoli e Ancelotti non si sono arresi: James Rodriguez resta un obiettivo importante del mercato.Una telenovela infinita con due tre basi certificate e una serie di altre notizie a coté che variano a seconda degli umori dei potentissimi attori in ballo: il Real vuole assolutamente cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto; il Napoli vuole assolutamente prenderlo in prestito con diritto di riscatto e non cederà di un millimetro; il giocatore sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con Ancelotti per la terza volta, dopo le esperienze di Madrid e al Bayern. Il muro contro muro tra i club, insomma, continua. Con l’Atletico, spettatore interessato, sullo sfondo. De Laurentiis, già prima del ritiro, ha sempre spiegato così: «Ci vuole molta pazienza. I tempi saranno lunghi». Non era un bluff, altroché: il presidente ha nitido nella mente il piano d’azione, e dunque portare James al Napoli alle sue condizioni. Cioè in prestito oneroso con diritto di riscatto: ovvero con la stessa formula che il Real concesse al Bayern due stagioni fa. Dal suo canto, scottato proprio dal mancato esercizio del riscatto da parte dei bavaresi, Florentino Perez ha invece posto una condizione differente: James, questa volta, sarà ceduto a titolo definitivo per un totale di 42 milioni di euro. Cosa che finora, nonostante il flirt con l’Atletico Madrid e soprattutto con il Cholo Simeone, non è ancora accaduta"