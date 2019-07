James Rodriguez-Napoli, CdM: super contratto con l'aiuto dell'Adidas, escamotage di ADL sulla formula dell'affare

Calcio Mercato Napoli - James Rodriguez-Napoli, il matrimonio dovrebbe farsi. Malgrado i tempi a rilento e l'inserimento dell'Atlético Madrid, il colombiano dovrebbe essere il colpaccio estivo del presidente Aurelio De Laurentiis pronto a sfidare la Juventus di Maurizio Sarri.

Napoli, le cifre per James Rodriguez

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Carlo Ancelotti ha ottenuto il 'sì' del giocatore da più di un mese e per il fantasista è pronto un contratto quinquennale con un ingaggio di 6,5 milioni di euro a stagione. Il tutto con il supporto dell’Adidas, e la macchina formale dei diritti d’immagine è al lavoro.

Ora serve l'accordo con il Real Madrid. Florentino Perez insiste per l’acquisto a titolo definitivo, ha già ridotto le pretese rispetto ai 55 milioni iniziali e nei contatti più recenti con De Laurentiis - rivela il quotidiano - ha portato l’affare sulla valutazione di 42 milioni di euro più bonus, legati al rendimento e agli obiettivi di squadra. Sul piatto c'è anche un incentivo in caso di vittoria dello scudetto: un indizio sulle ambizioni importanti del club partenopeo.

Napoli-Real Madrid, la proposta di ADL per James Rodriguez

Dall'altra parte, però, ADL vorrebbe il giocatore in prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 30, ed è disponibile a studiare delle condizioni che possano trasformarlo in obbligo. James Rodriguez ha il contratto con il Real Madrid in scadenza nel 2021, e se Florentino imporrà il trasferimento a titolo definitivo, De Laurentiis cercherà di portare a casa un pagamento dilazionato nel corso di più bilanci.