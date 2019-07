Il Mattino - Mendes a lavoro con il Real finché James non sarà in azzurro, a Dimaro il 22 luglio!

Calcio mercato Napoli - Provare a vincere, essere davvero competitivi: Carlo Ancelotti ha già le idee chiare per la prossima stagione della SSC Napoli. Come riporta Il Mattino, se il tuo presidente accetta la sfida e lancia segnali come quello che prende il volto di Kostas Manolas. Il pensiero stupendo di Ancelotti, però, ora è rivolto all’attacco, con l’idea di poter schierare il Napoli del 2019/2020 anche con il 4-3-2-1, modulo che ha segnato le sue fortune. James Rodriguez e Hirving Lozano, sono questi i due uomini da aggiungere ai quattro che Ancelotti vorrebbe trattenere: Milik, Younes, Mertens ed Insigne. Ecco quanto riportato da Calcio Napoli24 da Il Mattino.

Ultime calcio Napoli, Il Mattino - Situazione Insigne e Mertens

Notizie calcio Napoli - Mertens però è in scadenza ed Insigne, uno dei pochi che potrebbe alimentare, con la sua cessione, un mercato che si prevede dispendioso per il forziere di Aurelio De Laurentiis. Entrambi i calciatori hanno già espresso il desiderio di restare a Napoli: inoltre, per Insigne non ci sono offerte tali da giustificare l’idea di una sua cessione.

James Rodriguez-Napoli, gli aggiornamenti