UFFICIALE - James Rodriguez lascia il Bayern: "Sono stati due anni indimenticabili". I bavaresi ringraziano "Gracias James" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez lascia ufficialmente il Bayern Monaco dopo due anni di prestito. Il trequartista colombiano tornerà al Rea Madrid, che detiene la proprietà del cartellino. Dopo la coppa America deciderà il suo futuro e la sua squadra di club.

James Rodriguez-Napoli, il colombiano lascia il Bayern: il comunicato

James Rodríguez (27) lascerà l'FC Bayern München dopo due anni, il prestito dal Real Madrid termina il 30.06.2019. L'internazionale colombiano ha chiesto ai dirigenti di non attivare l'opzione di acquisto concordata con il Real Madrid.

"Ringrazio James per conto dell'FC Bayern Monaco per due anni di successi. Abbiamo vinto due volte il campionato tedesco e la DFB Cup con lui. Inoltre, abbiamo raggiunto le semifinali della Champions League con lui la scorsa stagione. James ha dato un contributo importante a tutti questi successi ", spiega Karl-Heinz Rummenigge. "Auguriamo a James tutto il meglio per il suo futuro", ha continuato il CEO di FC Bayern München AG.

"Il mio grande ringraziamento va all'intero club e ai tifosi che ci hanno sempre dato un grande sostegno", dice James. "Sono stati due anni indimenticabili per me a Monaco e mi sono sempre sentito molto bene qui. Prendo i ricordi migliori e auguro all'FC Bayern il meglio per il futuro. "

James Rodríguez ha giocato 67 partite ufficiali per il Bayern Monaco, segnando 15 gol e preparando 20 gol. Ha vinto nel 2018 e 2019 rispettivamente il campionato tedesco e il DFL Supercup e il 2019 la DFB Cup.

Anche il club bavarese ringrazia il giocatore per la sua dedizione durante l'avventura bavarese, pubblicando una bella foto sui social: "Gracias James".

Guarda la foto in allegato!