James-Napoli, irrompe lo United? CorSport: per cedere Pogba al Real avrebbe chiesto in cambio il cartellino del colombiano

Che fine farà James Rodriguez? Arriverà alla Ssc Napoli dal Real Madrid? Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il 29 luglio James dovrà cominciare la preparazione estiva con il Real a Valdebebas. Lontano dal Napoli e da Ancelotti, a meno che i club non riescano a raggiungere entro una settimana l’accordo scrivendo la parola fine in calce al tormentone.

Mercato Napoli, insidia Man Utd per James Rodriguez

Napoli - James Rodriguez, irrompe lo United?