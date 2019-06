Napoli senti James Rodriguez: "Futuro? Ho 20 giorni per decidere: dipende dal Real, io non posso fare niente"

Calciomercato Napoli, James Rodriguez, obiettivo di mercato azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara persa dalla Colombia contro il Cile che è costata l'eliminazione ai Cafeteros

"Futuro? Non so, ho 20 giorni per pensarci. Dipende dal Real Madrid, ci sono persone dentro che decidono tanto, io non posso fare niente".

L'edizione odierna di Repubblica riferisce che l'eliminazione della Colombia dalla Copa America potrebbe dare una forte accelerata alla trattativa tra Ssc Napoli e Real Madrid per la cessione del colombiano in azzurro e che l'ufficialità potrebbe essere addirittura cosa imminente.

"Aurelio De Laurentiis ha però gettato le basi anche per due colpi grossi: l’imminente arrivo dalla Roma del forte ed esperto (28 anni) difensore greco Kostas Manolas, atteso in Italia per le visite mediche e la firma, e soprattutto l’intrigante ingaggio (in prestito oneroso con diritto di riscatto) dal Real Madrid del fuoriclasse James Rodriguez, che verrà ufficializzato dopo la conclusione della sua avventura con la Nazionale della Colombia in Coppa America"