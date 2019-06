James Rodriguez-Napoli, Il Mattino rivela: "Ancelotti si è mosso personalmente con Mendes: l'agente ha aperto al clamoroso trasferimento! Tutti i dettagli"

Ultimissime Calcio Mercato Napoli - "Ancelotti all'assalto di James Rodriguez". E' questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino che scrive ulteriori dettagli sull'interessamento degli azzurri per il trequartista colombiano:

Calciomercato Napoli-James Rodriguez

"Si è mosso in prima persona, Carlo Ancelotti, per contattare Jorge Mendes e ottenere il via libera per James Rodriguez, il colombiano 27enne di proprietà del Real Madrid e che nell'ultima stagione ha giocato con il Bayern Monaco.

Ebbene, l'agente delle stelle ha aperto al clamoroso trasferimento, anche perché Rodriguez sarebbe contento di essere nuovamente allenato dal tecnico che lo ha voluto a Madrid.

Trattare con il Real non sarà semplice, anche perché la valutazione che i Blancos fanno del calciatore è superiore ai 60 milioni di euro. Ma il Napoli proverà l'assalto a El Bandido".