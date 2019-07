James Rodriguez-Napoli, ADL testa la voglia d'azzurro del ragazzo: vuole che metta pressione al Real, la situazione [ESCLUSIVA]

Ultime Calciomercato Napoli -Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda la situazione legata a James Rodriguez ed il Napoli.

James Rodriguez-Napoli

La fase di stallo continua tra i due club: il Napoli chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i Blancos puntano all'obbligo oppure alla cessione definitiva. Insomma, sembra essere entrati in una sorta di vicolo ceco. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, il Napoli spera che ora sia James a fare pressioni verso Perez affinchè possa accettare le condizioni proposte da De Laurentiis (magari rivedendo le cifre). Una mossa non banale.

La strategia del Napoli è chiara: se realmente James si sente con Ancelotti ed ha tanta voglia di Napoli, faccia anche lui un passo in avanti con il Real per sbloccare la situazione in maniera definitiva. Vedremo se James farà questo gesto "d'amore" verso la soluzione partenopea.