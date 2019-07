James Rodriguez-Napoli, CdS rivela: vorrebbe l'Atletico per motivi anche familiari, ma il Real Madrid parla solo con ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un possibile colpo di scena per quanto riguarda la situazione James Rodriguez:

James Rodriguez Napoli, il Real Madrid tratta solo col Napoli

James Rodriguez tentato dall'Atletico per motivi familiari

"James vorrebbe l’Atletico e avrebbe messo in stand-by la trattativa con il Napoli. Questioni familiari, più che tecniche: gli farebbe piacere tornare a vivere a Madrid, dove ha speso i tre anni precedenti al biennio con il Bayern Monaco. Una soluzione più semplice anche dal punto di vista familiare. James dunque tornerebbe a vivere a La Finca, complesso residenziale di Pozuelo de Alarcon, a una ventina di minuti di auto dalla Ciudad Real Madrid di Valdebebas. Lì ha vissuto con Daniela e la figlia prima della separazione consensuale tra i due. I suoi vicini di casa erano i compagni di squadra Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema. Tutti vivevano a La Finca, un mega parco super riservato e dotato di ogni comfort. Se James ha già deciso di sposare la causa dell’Atletico, lo stesso non si può dire del Real. La Casa Blanca sta già parlando con il Napoli e dopo aver venduto in questa sessione Marcos Llorente proprio all’Atletico (per 30 milioni più 10 di bonus) non sembra intenzionata a intavolare un’altra trattativa con i Colchoneros, in particolare modo per un giocatore che cinque anni fa fu presentato come Galacticos e che in fin dei conti ha lasciato il club solo per il pessimo rapporto con Zidane. La fretta di fare mercato in uscita, però, potrebbe convincere Florentino Perez a intraprendere una trattativa con l’Atletico in cui conterà tanto la volontà di James e la capacità persuasiva del suo agente, Jorge Mendes"