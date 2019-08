James Rodriguez, Il Mattino: il Napoli continua a volerlo in prestito con diritto, definito anche il numero di presenze obbligatorie

Calciomercato Napoli - Il Napoli non ha mollato la pista che porta a James Rodriguez senza però modificarne le condizioni iniziali dell'affare. Ecco cosa scrive l'edizione odierna de "Il Mattino":

"C'è attesa, invece, per la decisione di Zidane, in vista del match con la Roma di questa sera all'Olimpico: qualora James continuerà ad esser escluso, allora si percepirà l'ennesimo segnale preciso ed anche patron Perez dovrà accettare che il tecnico del Real Madrid ha messo, definitivamente, fuori il colombiano dai piani per la stagione che, in casa merengue, deve essere della rinascita dopo l'annus horribilis appena trascorso. Se così dovesse essere, con l'Atletico Madrid allontanato dalle pressioni interne al Real e dalle cessioni che i colchoneros non riescono a completare, il Napoli manterrà una posizione di pressing, attendendo il via libera di Florentino Perez al prestito con obbligo di riscatto sottoposto ad un certo numero di presenze (presumibilmente 25), oppure cercando un ulteriore sconto rispetto ai 42 milioni chiesti finora"