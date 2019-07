James Rodriguez-Icardi, CorSera: doppia cattiva notizia per il Napoli

Calcio Mercato Napoli - Doppia brutta notizia per la SSC Napoli secondo il Corriere della Sera.

Come riferisce il quotidiano questa mattina in edicola, la prima riguarda il sogno James Rodriguez: il Real Madrid è anche disposto a cederlo, ma ha fatto di sapere di farlo solo per 50 milioni di euro cash. Per l'altra, invece, si tratta di Mauro Icardi: l'argentino - assicura il quotidiano - vuole solo la Juventus e la società bianconerà si siederà solo dopo che avrà convinto Gonzalo Higuain ad accettare la Roma e avrà ceduto un altro attaccante tra Moise Kean e Mario Mandzukic.