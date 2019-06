"Mandami a Napoli!". James Rodriguez pressa il Real, Florentino e Mendes a lavoro per chiudere

Calciomercato Napoli - James Rodriguez vede solo il Napoli ormai. Il trequartista colombiano continua nel suo pressing asfissiante a Florentino Perez, con mezzi diretti e indiretti. Il giocatore del Real Madrid vuole vestire la maglia del Napoli, Ancelotti lo aspetta per innalzare di nuovo i suoi numeri come nelle stagioni migliori. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, James starebbe pressando Florentino Perez per chiudere la trattativa con il Napoli.

James Rodriguez al Napoli, ultime calciomercato: la nuova formula

10 milioni di euro di prestito oneroso, più un riscatto da 27. Un totale di 37 milioni, con un contratto pronto su base quinquennale (scadenza 2024) da 6.5 milioni di euro. C'è anche l'accordo sui diritti d'immagine, come specifica il quotidiano. Mendes è in continuo contatto con Florentino Perez per cercare di chiudere l'affare entro breve termine e concretizzare la volontà di James.