Marca - James Rodriguez, Atletico Madrid ancora interessato a prescindere dalle parole del presidente! Ci sarebbe una terza squadra pronta a fare un'offerta

Come andrà a finire il mercato del Napoli? Il trequartista colombiano James Rodriguezalla fine arriverà oppure no in azzurro? L'edizione odierna di Marca prova a fare il punto della situazione sul calciatore del Real Madrid.

Affare James, la posizione del Real Madrid

Il Real Madrid ed il suo allenatore Zinedine Zidane vorrebbero chiudere a breve la possibile cessione di James: il francese ha fatto capire di non voler puntare totalmente su di lui e per questo spera che possa andare via il più presto possibile.

Il Real Madrid lo ritiene il calciatore ideale per incassare tanti milioni di euro, ma si aspetta un'offerta da cinquanta milioni di euro per farlo andare via: l'Atletico Madrid lo segue e lo stima ancora, a prescindere dalle parole del presidente Enrique Cerezo. E ci sarebbe una terza squadra, ancora non nominata, pronta a fare un'offerta per il calciatore.