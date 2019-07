Atletico su James, il presidente: "Ci piace come tutti i grandi giocatori". Poi bluffa: "Nessun contatto con il Real", e ride... [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato di calciomercato ai media locali ed in particolar modo dell'affare James Rodriguez su cui è forte anche il Napoli (video intervista di seguito):

"L'Atleti è sempre interessato ai grandi calciatori e James Rodriguez lo è, ma non siamo in contatto con il RealMadrid per lui. È ovvio che i grandi giocatori interessino tutto il mondo, compreso il nostro club"

Ma il numero uno dell'Atletico, come si evince dal video, non sembra dire proprio tutta la verità sulla trattativa. Ride e i giornalisti che gli sono davanti se ne accorgono. Capendo che si tratti evidentemente di una dichiarazione di circostanza. Nelle parole, insomma, Cerezo dice di non avere contatti con il Real Madrid, ma con il volto altro...

Poi alla domanda su Fabian Ruiz replica così: "Chi? quello che giocava nel Betis? Non ne ho idea”