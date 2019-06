James Rodriguez al Napoli, CdM rivela: spunta una formula inedita che coinvolge altri calciatori

Non solo James Rodrgiuez, secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il duo Mendes-Florentino Perez potrebbe accettare le condizioni proposte dal Napoli per James Rodriguez ma proporre a De Laurentiis qualche giovane da valorizzare costruendo un’operazione che potrebbe prevedere il diritto di recompra:

"Il colombiano vuole il Napoli e dopo due anni in chiaroscuro al Bayern Monaco ha chiesto di tornare ad essere allenato da Carlo Ancelotti. Mendes è il regista dell’operazione, deve mediare tra le esigenze di De Laurentiis e Florentino Perez, con cui potrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni. Il Napoli spinge per il prestito con diritto di riscatto, il Real Madrid per l’indicatore 6 del regolamento sul fair play finanziario, che impone un disavanzo massimo di 100 milioni di euro tra entrate ed uscite nella stessa sessione di mercato, ha bisogno d’incassare avendo già investito circa 300 milioni di euro. C’è un’altra idea che balla sull’asse Florentino-Mendes: accettare le condizioni proposte dal Napoli per James Rodriguez ma proporre a De Laurentiis qualche giovane da valorizzare costruendo un’operazione che potrebbe prevedere il diritto di recompra".