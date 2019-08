As - Offensiva finale Real per Neymar, idea maxi scambio: coinvolti 4 blancos, James possibile contropartita

Calciomercato Napoli, ultime notizie: si allontanano sempre di più le speranze di vedere James Rodriguez in maglia azzurra. L'asso colombiano che era stato così vicino a trasferirsi al Napoli, alla fine potrebbe giocare per il Paris Saint-Germain. La notizia arriva direttamente dalla Spagna, dove nelle ultime ore il quotidiano AS ha diffuso delle notizie relative ad un nuovo assalto del Real Madrid per Neymar: il brasiliano del PSG che ha ormai manifestato la volontà di lasciare il campionato francese e il Real Madrid sarebbe disposto a fare follie per acquistarlo e strapparlo ai rivali del Barcellona. Nell'operazione sarebbe compreso il cartellino di James.

Real Madrid, offerta pazzesca per Neymar: inserito anche James Rodriguez

Secondo quanto riferisce AS, il PSG si sarebbe detto disposto a trattare la cessione di Neymar e avrebbe chiesto in cambio al Real Madrid il cartellino di Vinicius, proposta prontamente rifiutata. E' così che nella trattativa sono entrati altri giocatori, fino a comporre un pacchetto da quattro calciatori in cambio di uno: in primis James Rodriguez, sogno di mercato del Napoli, poi tre fra Raphael Varane, Keylor Navas, Isco e Benzema. Tutti in cambio di Neymar.