James-Napoli, Tuttosport: il colombiano non vuole un altro prestito! De Laurentiis ha un'idea

Calcio mercato Napoli - La guerra dei nervi e l’arte dell’attesa. Dovrà essere la strategia che il Napoli avrà bisogno di adottare per dare ad Ancelotti almeno uno dei calciatori da lui richiesti, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport.

"Su James sembrerebbero essere lecite le perplessità di De Laurentiis. Il colombiano non è stato riscattato dal Bayern dopo due anni di prestito che i bavaresi hanno pagato 13 milioni, e poi, oltre l’Atletico Madrid che lo vorrebbe a prezzi di saldo, non si sono appalesate (finora) altre squadre disposte ad acquistarlo ad un prezzo quasi stracciato, solo 42 milioni di euro.

Fino a quando De Laurentiis non cambierà il proposito di prendere il calciatore solo in prestito con diritto di riscatto (e chissà se lo cambierà), le posizioni resteranno immutate. Perché questa formula non piace al Real che tra un anno rischierebbe di perdere James a parametro zero, al calciatore che non intende trascorrere il terzo anno di fila in una squadra in prestito"