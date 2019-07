Il Mattino - Fiducia per James, ADL ha la parola di Mendes! Florentino alla fine deciderà di darlo al Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli potrebbe fare in queste ore un passo verso James Rodriguez. Come riporta Il Mattino, il Real Madrid ha chiesto un incontro a Mendes, il potente emissario, per avere l’esatta posizione del giocatore in merito al ventilato trasferimento al club azzurro. De Laurentiis è sicuro che l’intesa con il super procuratore portoghese è a prova di bomba, nel senso che si fida ciecamente di lui e sa che non si smuoverà dalla posizione promessa. Se James lascia il Real lo farà solo per venire in Italia.

Napoli, fiducia per James Rodriguez