James-Napoli, Il Mattino: colpo last minute, difficile pensare ad una stagione tra le riserve. Adl aspetta una chiamata da Mendes

Napoli calciomercato - Il Napoli spera sempre nel colpo ad affetto e nella telefonata giusta che possa portare James Rodriguez al San Paolo. Ne parla Il Mattino:

"James come sogno last minute. Perché sul telefonino di De Laurentiis può sempre comparire il nome di Jorge Mendes che gli comunica la resa di Florentino Perez alle condizioni del Napoli: prestito senza obbligo di riscatto. D'altronde, difficile pensare a una stagione tra le riserve per il colombiano e qualcosa è molto probabile che possa accadere".